Mortal Kombat 1, arriva Madam Bo nuova combattente Kameo – Il video

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha rilasciato, attraverso una nota ufficiale, un nuovo trailer per Mortal Kombat 1: Kaos sovrano, rivelando l’arrivo di Madam Bo come combattente Kameo. Il personaggio, proprietaria di una casa da tè, offrirà supporto durante gli scontri con una serie di mosse speciali e una Fatality distintiva. Madam Bo sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori di Mortal Kombat 1 o come acquisto separato a partire dal 18 marzo. In concomitanza con l’uscita di Madam Bo, il Terminator T-1000, l’iconico assassino cibernetico del film Terminator 2: Il Giorno del giudizio, si unirà al roster di Mortal Kombat 1. Il personaggio, con l’aspetto e la voce dell’attore Robert Patrick, sarà disponibile in accesso anticipato dal 18 marzo per i possessori dell’espansione Kaos sovrano e dal 25 marzo per tutti gli altri giocatori. Il trailer di Madam Bo è stato presentato in anteprima al Viennality 2k25, tappa del torneo Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2. Il torneo eSport mondiale, con un montepremi di 255.000 dollari, prevede eventi dal vivo in diverse regioni e tornei online. Mortal Kombat 1: Kaos sovrano è l’espansione di Mortal Kombat 1, l’ultimo capitolo del franchise sviluppato da NetherRealm Studios. L’espansione include una nuova storia e i combattenti giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro e T-1000, oltre alla combattente Kameo Madam Bo. L’espansione è disponibile in formato digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)