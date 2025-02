MotoGP25: annunciata la data di uscita e le novità del videogioco ufficiale – Il trailer

(Adnkronos) – Milestone e MotoGP, con una nota ufficiale hanno annunciato l’imminente uscita di MotoGP25, il videogioco ufficiale della stagione 2025. Il titolo, che includerà tutti i piloti e i tracciati di MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà disponibile dal 30 aprile 2025 per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Game Store). MotoGP25 si basa sul concetto di “Heart of Racing”, che mira a fondere capacità tecniche, forza mentale e passione per offrire ai fan un’esperienza di gioco completa e immersiva.

Una delle principali novità del gioco sono le sessioni di allenamento, che permetteranno ai giocatori di padroneggiare nuove discipline come Motard, Flat Track e Minibike in tracciati dedicati. Per rendere il gioco accessibile a tutti, è stata introdotta la fisica arcade, un’esperienza di gara semplificata disponibile in tutte le modalità e per tutti i tipi di moto. Ecco il trailer ufficiale

MotoGP25 sfrutterà la potenza dell'Unreal Engine 5 per offrire una grafica di alta qualità e un rinnovato sound design da urlo, realizzato con registrazioni live delle moto originali. Tornano il mercato piloti e i FIM MotoGP Stewards. Ma non è tutto: un nuovo sistema di sviluppo della moto darà ai giocatori un maggiore controllo sull'evoluzione delle loro moto nel corso della stagione, insieme alla sfida di gestire le relazioni sociali nel paddock per portare i fan più a fondo nella vita di un vero pilota. Inoltre Mlestone ha previsto che Il gioco supportil cross-play completo fin dal lancio, oltre a nuove gare classificate per competere con giocatori dello stesso livello. Torna anche il Campionato LiveGP, mentre lo split-screen locale per due giocatori permetterà di sfidare gli amici sul divano. Ancora una volta, la community potrà liberare la propria creatività con gli editor di gioco. Dall'editor del casco – dove il modello di uno dei giocatori è diventato un vero casco indossato da Maverick Viñales durante il GP di San Marino dello scorso settembre – all'editor dei numeri di gara, degli adesivi e delle podium emotes. Tutti potranno personalizzare il proprio pilota .