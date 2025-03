Motorola e Telefono Rosa insieme per la guida “NonMiViolare” contro il revenge porn

(Adnkronos) – Motorola e Telefono Rosa proseguono il loro impegno nella lotta contro il revenge porn con la distribuzione della guida “NonMiViolare” in allegato al numero di Vanity Fair in edicola dal 5 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna. L’iniziativa, supportata dalla Polizia di Stato, mira a sensibilizzare i giovani, in particolare la Gen Z, sull’uso responsabile dello smartphone e sulla prevenzione di questo grave reato. Il progetto “NonMiViolare” nasce da un’indagine condotta da Motorola e Nielsen, che ha evidenziato un allarmante gap informativo tra i giovani. Dati preoccupanti, come la conoscenza di una vittima di revenge porn da parte di 1 giovane su 4 e la disponibilità del 50% degli intervistati a condividere contenuti intimi, hanno reso urgente un intervento concreto.

La guida, già disponibile in formato digitale sul sito NonMiViolare.it, fornisce strumenti pratici e informazioni utili per prevenire e affrontare il revenge porn. Il progetto ha già ottenuto visibilità grazie alla collaborazione con squadre sportive sponsorizzate da Motorola, che hanno indossato maglie speciali durante partite di Serie A. L’obiettivo è estendere la diffusione di “NonMiViolare” nelle scuole italiane, in collaborazione con Telefono Rosa e altri partner istituzionali.

Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia, sottolinea: “Proseguire con un progetto come NonMiViolare significa dare continuità a un impegno concreto per i giovani e specialmente le giovani donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna Motorola ha deciso di dare nuovamente visibilità al progetto, per sensibilizzare ulteriormente con un aiuto concreto. La partnership con Vanity Fair ci permette di ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione, parlando direttamente a chi vogliamo proteggere: le nuove generazioni. Siamo orgogliosi di vedere come NonMiViolare stia crescendo e centrando sempre di più l’obiettivo di educare a un utilizzo dello smartphone consapevole e sicuro.” L’approccio integrato del progetto, che combina attività educative, presenza mediatica e iniziative digitali, si è dimostrato efficace nel sensibilizzare i giovani e promuovere una cultura del rispetto online. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)