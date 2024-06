Motorola rilancia sfida premium con AI nei pieghevoli Razr 50

(Adnkronos) – "I due nuovi smartphone che lanciamo in questi giorni sono il simbolo di un rilancio di Motorola che procede molto bene". Lo sottolinea Carlo Barlocco, Executive Director e General Manager di Motorola in Italia, incontrando la stampa in occasione della presentazione dei nuovi top di gamma pieghevoli, il Razr 50 e il 50 Ultra, quest'ultimo proposto con un display esterno da ben 4", a testimonianza di una sfida al premium che procede senza esitazioni."In Italia – riconosce – siamo il secondo vendor Android dopo Samsung e a volume siamo saliti intorno a una quota del 14% con un milione di smartphone consegnati in Italia lo scorso anno". "Con la gamma Moto G – ricorda Barlocco – siamo fortissimi nella fascia sotto i 300 euro ma ora vogliamo fare ancora un piccolo passo in avanti, alzando la fascia in cui operiamo: negli ultimi mesi la gamma Edge ha iniziato a cambiare il nostro mix, diventando sempre più importante" soprattutto in termini di fatturato mentre i Razr sono la testimonianza . In questa sfida, sottolinea, "i nuovi prodotti sono il riassunto di quanto facendo: Motorola oggi non è solo tecnologia e contenuto, ma anche 'emozioni', dai materiali sostenibili ai nuovi colori, ma soprattutto con l'intelligenza artificiale disponibile sia in forma proprietaria 'Moto AI', ma anche con Gemini" in forza degli storici rapporti con Google. "Siamo i primi a proporla sullo schermo esterno dello smartphone, che così replica al 100% i contenuti del display interno". Motorola regala tre mesi di Gemini Advanced, il modello premium dell'intelligenza artificiale di Google. I contenuti peraltro ci sono tutti, in particolare con il Razr 50 Ultra che migliora le prestazioni, fotografiche e non solo, grazie al processore Snapdragon 8S Gen 3 e a due fotocamere posteriori da 50MP, una grandangolare con OIS e una tele con zoom 2X. Come detto il nuovo display esterno pOLED è da 4" , poco 'assetato' in caso di utilizzo dell'Always On Display con una batteria da 4.000mAh che garantisce una autonomia rassicurante. Nonostante sia Gorilla Glass Victus certificato IPX8, per una maggiore tranquillità il display è protetto per 12 mesi grazie a una promozione per chi acquista razr 50 Ultra entro il 31 luglio . La garanzia deve essere attivata entro il 15 agosto. Lo schermo interno invece è da 6,9": per entrambi è evidente un miglioramento della luminosità rispetto al 40 Ultra. Sul fronte memoria si passa a 12GB di RAM e 512 GB per quella interna, che ora è UFS 4.0. Migliorata la già buona cerniera di apertura mentre i progressi sulla 'riga' del display interno ci sono ma quasi impercettibili. Come si vede un passo in avanti sul Razr 40 Ultra cui non si accompagna un balzo nel listino che parte da 1199 euro, mentre a luglio arriverà il più economico Razr 50 a 899 euro (con display esterno da 3,6 pollici e chipset Dimensity 7300X MediaTek). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)