Motorola, rinnova gamma Moto G, ancora più resistenti e colorati

(Adnkronos) – E’ all’insegna del colore, con una vivace palette Pantone, e della resistenza, con requisiti che rispettano le impegnative specifiche militari, la nuova generazione di dispositivi moto g, presentata da Motorola. Al top si posiziona il modello moto g86 power 5G che si contraddistingue per la batteria da 6720 mAh con 53 ore di autonomia, la batteria più grande mai realizzata da Motorola. In caso di necessità peraltro la ricarica TurboPower da 30 W permette di recuperare l’autonomia necessaria in soli 30 minuti. La potente batteria è accompagnata dal processore MediaTek Dimensity 7300, ancora più veloce della generazione precedente, e da 8 GB di RAM, espandibili fino a 24 GB con RAM Boost. Lo spazio di archiviazione può arrivare a 512 GB. Il modello è chiaramente pensato per chi vive esperienze all’aria aperta offrendo certificazioni IP68 e IP69 che garantiscono protezione da pioggia, polvere, sporco, sabbia e acqua ad alta pressione, inclusa l’immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Ma il g86 power 5G può anche resistere a temperature estreme, variazioni di pressione, altitudini e cadute mentre il display Super HD pOLED da 6,67″ da graffi e cadute, questo dispositivo è dotato anche di Corning Gorilla Glass 7i resistente ai danni. Peraltro lo schermo offre 4500 nit di picco di luminosità, rendendolo 2,8 volte più luminoso della generazione precedente. A contraddistinguere il modello è anche la sua finitura premium e le opzioni di colore curate da Pantone, tra cui Cosmic Sky, Chrysanthemum, Golden Cypress e Spellbound. Completano la gamma rinnovata il moto g86 5G, che presenta un design ultrasottile e leggero con il display più luminoso della sua categoria e un sistema di fotocamere Sony LYTIA 600 da 50MP potenziato dalla moto ai, e il moto g56 5G, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7060 (6nm) con tecnologia HyperEngine Gaming per prestazioni veloci sia per i giochi che per visualizzare film in streaming o chattare in video. Moto g56 5g è disponibile da oggi nel taglio di memoria 8/256GB a 269euro mentre moto g86 5g sarà disponibile nello stesso taglio di memoria da metà giugno al prezzo di 349 euro. Arriverà a luglio infine, moto g86 power 5g che nel taglio di memoria 8/512GB sarà offerto a 399 euro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)