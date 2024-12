New Balance e EA presentano le Irmão Tekela Pro FG V4+ per la stella nascente Endrick

(Adnkronos) – New Balance e EA SPORTS hanno annunciato una collaborazione per il lancio delle scarpe da calcio Irmão Tekela Pro FG V4+, dedicate al giovane talento brasiliano Endrick. Le scarpe, ispirate alla città natale del giocatore, Valparaíso De Goiás, sono state rese disponibili in EA Sports FC 25 a partire dal 5 dicembre, in anticipo rispetto al lancio sul mercato previsto per il 10 dicembre. “Irmão”, che in portoghese significa “fratello”, è un termine chiave presente nell’inno di Valparaíso De Goiás. Il design delle Tekela “Irmão” Edition richiama i colori e la grafica della bandiera e del paesaggio della città, a simboleggiare il legame di Endrick con le proprie radici. Endrick è stato uno dei primi atleti a partecipare al programma GEN/EA Sports, un’iniziativa volta a supportare giovani talenti emergenti in diverse discipline. La collaborazione con New Balance sottolinea l’impegno di EA Sports nel promuovere e valorizzare le nuove generazioni di atleti. Le Tekela Pro FG V4+ sono progettate per offrire controllo e precisione ai giocatori più tecnici. La tomaia Hypoknit con chiusura a lacci bassi garantisce una calzata ottimale e un maggiore contatto con il pallone. L’inserto FuelCell in 3D assicura comfort e reattività ad ogni passo. Oltre alle scarpette, New Balance ha creato una collezione di elementi digitali a tema “Irmão” per FC 25, tra cui un kit, un tema per lo stadio e un accessorio esclusivo per la modalità Ultimate Team. Le New Balance “Irmão” Tekela Pro FG V4+ saranno acquistabili dal 10 dicembre sul sito ufficiale New Balance e presso rivenditori selezionati al prezzo di €240. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)