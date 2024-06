NewJeans e Pubg Battlegrounds, video per l’insolita collaborazione k-pop

(Adnkronos) – Le NewJeans, la band K-pop più in voga del momento, saranno protagoniste di un'insolita collaborazione con il celebre videogioco battle royale PUBG Battlegrounds. La band sudcoreana formata da Danielle, Hanni, Haerin, Hyein e Minji, è un nome di spicco nel panorama musicale internazionale dopo meno di due anni dal debutto. Conosciute per il loro stile vivace e innovativo, hanno conquistato il cuore di milioni di fan con brani come "Attention" e "Hype Boy". Ora, queste giovani star si preparano a lasciare un segno anche nel mondo dei videogiochi. La collaborazione con PUBG Battlegrounds introduce una serie di contenuti esclusivi cosmetici per i giocatori, come gli iconici cappelli da coniglio e berretti dal loro video musicale di successo “OMG”, o zainetti a tema Bunnies (così è chiamato il fandom della girl band). Oltre agli abiti e agli accessori ispirati alle NewJeans, i giocatori potranno trovare casse colorate e forzieri speciali che offriranno bonus esclusivi a tema NewJeans. La data di rilascio della collaborazione è fissata per il 12 giugno 2024 per PC e il 20 giugno 2024 per console, ed è anticipata da un video introduttivo che mostra anche la personalizzazione delle armi. Le NewJeans sono un gruppo formato da ADOR, una sussidiaria sotto l'egida della gigantesca Hybe Labels, casa madre anche dei famosissimi BTS. Il loro direttore creativo è Min Hee-jin, una veterana del k-pop che per questo progetto ha deciso di mescolare influenze dai primi anni 2000 con musicalità che non si erano mai sentite prima nel pop coreano. Le NewJeans hanno debuttato nel luglio 2022, e hanno rapidamente scalato le classifiche musicali mondiali vincendo decine di premi in casa e all'estero. Recentemente, hanno preso parte ai Billboard Women in Music Awards insieme con la nostra Annalisa. Il loro ultimo lavoro, uscito il mese scorso, è il doppio singolo "How Sweet/Bubble Gum". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)