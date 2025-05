Papa Leone XIV, il fratello svela quali sono i suoi videogiochi preferiti

(Adnkronos) – In un evento storico senza precedenti, il cardinale Robert Prevost, originario di Chicago, è stato eletto Sommo Pontefice, assumendo il nome di Papa Leone XIV. Si tratta del primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica, un fatto che ha suscitato grande attenzione a livello internazionale. Nonostante abbia svolto gran parte del suo ministero in Perù, le sue abitudini e i suoi interessi rivelano un legame ancora forte con la cultura del suo Paese d’origine. Tra le curiosità emerse dopo l’elezione, spicca l’interesse del nuovo pontefice per i giochi linguistici digitali. Secondo quanto riportato dal fratello John Prevost, residente in Illinois, Papa Leone XIV è un assiduo giocatore di Wordle, il celebre gioco online del New York Times basato sull’individuazione di parole di cinque lettere, e di Words With Friends, un passatempo simile allo Scarabeo che consente sfide in tempo reale tra due giocatori. Il fratello ha dichiarato che queste attività costituiscono una routine condivisa tra i due, anche nei giorni che hanno preceduto l’inizio del conclave. John Prevost ha inoltre raccontato di aver parlato con il futuro papa proprio alla vigilia dell’elezione, chiedendogli se avesse visto il film Conclave, uscito nel 2024 e incentrato su un’elezione papale fittizia. Il neo-pontefice aveva appena terminato la visione del film prima dell’elezione, come dice il fratello. Tra gli aneddoti emersi, vi è anche un chiarimento su una questione apparentemente marginale ma sentita a livello locale: l’appartenenza sportiva del nuovo papa. Nonostante alcuni post sui social media abbiano suggerito una simpatia per i Chicago Cubs, John Prevost ha confermato che il fratello è originario della zona sud della città e da sempre tifoso dei Chicago White Sox. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)