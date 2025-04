Pechino e la tolleranza zero contro l’abuso dell’Intelligenza Artificiale

(Adnkronos) – La massima autorità cinese per la regolamentazione di internet ha annunciato l’avvio di una campagna nazionale di tre mesi, mirata a reprimere l’abuso delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA). L’iniziativa, resa pubblica mercoledì tramite una circolare emessa dall’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari del Cyberspazio, si articola in due fasi distinte.

La prima fase della campagna si concentrerà sul rafforzamento della gestione delle fonti rilevanti. Ciò comprenderà la rimozione di applicazioni AI non autorizzate, un’intensificazione della regolamentazione dei contenuti generati dall’IA e delle tecnologie correlate, nonché l’incentivazione delle piattaforme online a migliorare le proprie capacità di identificazione e verifica delle violazioni.

La seconda fase sarà specificamente indirizzata a contrastare l’utilizzo dell’IA per la creazione e la diffusione di voci infondate, disinformazione, contenuti osceni, impersonificazioni e fenomeni di “trolling” online. Secondo quanto indicato nella circolare, questa fase si focalizzerà anche sulla rimozione di contenuti illegali e dannosi, con l’applicazione di sanzioni nei confronti degli account coinvolti, delle organizzazioni multi-channel network (MCN) e delle piattaforme online responsabili delle violazioni. L’iniziativa del governo cinese evidenzia una crescente preoccupazione riguardo ai potenziali rischi derivanti dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale nel panorama digitale. La campagna mira a stabilire un quadro normativo più stringente e a promuovere un utilizzo responsabile di queste tecnologie, contrastando la diffusione di contenuti dannosi e manipolatori online. Immagine di cover realizzata con il supporto di Gemini —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)