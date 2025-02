Photoshop arriva su iPhone con ambizioni desktop

(Adnkronos) – L’evoluzione degli strumenti di creazione digitale prosegue con l’introduzione da parte di Adobe di una versione mobile di Photoshop che ambisce a replicare l’esperienza desktop. Questa nuova applicazione si propone come un ambiente di lavoro completo, integrando funzionalità avanzate di editing, design e intelligenza artificiale generativa. Tale sviluppo segna un significativo passo avanti rispetto alla precedente offerta mobile, Photoshop Express, che pur mantenendo alcune funzioni di base, non raggiungeva la profondità e la versatilità della versione desktop. La nuova applicazione mobile si inserisce in un ecosistema più ampio, connettendosi a Photoshop sul web e ad altre applicazioni Creative Cloud, facilitando così la continuità del flusso di lavoro tra differenti dispositivi. L’accesso a un set di strumenti di editing di base, inclusi strumenti di selezione e mascheratura, è disponibile nella versione gratuita, mentre funzionalità avanzate come la selezione oggetti, la bacchetta magica e strumenti di riempimento consapevole del contenuto sono riservate agli utenti abbonati. L’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, come Generative Fill e Generative Expand, arricchisce ulteriormente le capacità creative dell’applicazione, consentendo agli utenti di manipolare e generare immagini in modo innovativo. La strategia di Adobe sembra orientata a consolidare la propria posizione nel mercato delle applicazioni di editing mobile, che si presenta sempre più competitivo. La decisione di offrire funzionalità avanzate tramite abbonamento riflette la volontà di monetizzare l’investimento in sviluppo e di differenziare l’offerta rispetto alle numerose alternative disponibili. La coesistenza della nuova applicazione con Photoshop Express e Adobe Express solleva interrogativi riguardo alla strategia a lungo termine dell’azienda. La possibile sovrapposizione di funzionalità e la diversità dei modelli di abbonamento potrebbero generare confusione tra gli utenti. Tuttavia, l’introduzione di una versione mobile di Photoshop che si avvicina alle capacità della versione desktop rappresenta un’evoluzione significativa, rispondendo alle esigenze di professionisti e appassionati che desiderano un ambiente di lavoro creativo mobile e completo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)