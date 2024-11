Piero Pelù e Elio contro Musk: X è diventato una cloaca, addio

(Adnkronos) – Cresce l’ondata di abbandoni da X, la piattaforma social guidata da Elon Musk. Dopo le recenti polemiche legate alle posizioni politiche del magnate e alle accuse di scarsa moderazione dei contenuti, anche voci illustri del panorama italiano hanno deciso di chiudere i propri account, specialmente dopo la recente (ennesima) ingerenza del magnate negli affari nostrani. Tra queste spiccano Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, ed Elio e le Storie Tese. Pelù, con un eloquente gesto del dito medio rivolto a Musk, ha motivato la sua scelta su Instagram denunciando le “pericolosissime dichiarazioni” e la crescente restrizione delle libertà personali sulla piattaforma. Un invito a ritrovarsi negli spazi reali, “dove la vita vera e tangibile ancora esiste”, accompagna l’addio al social. Sulla stessa linea d’onda si posizionano Elio e le Storie Tese, che definiscono X una “cloaca” e Musk “un pericolo per la democrazia e la libertà”. La band accusa il proprietario di utilizzare la piattaforma per la sua “orribile propaganda” e invita i fan a seguirli su altri canali. L’esodo da X non è un fenomeno solo italiano. Il quotidiano britannico The Guardian ha recentemente abbandonato la piattaforma, motivando la scelta con la presenza di “contenuti spesso inquietanti”, tra cui teorie del complotto di estrema destra e razzismo. Anche i fan di Taylor Swift, gli “Swifties”, stanno migrando in massa verso Bluesky, il social fondato da Jack Dorsey, dopo i numerosi attacchi e deepfake rivolti alla popstar sulla piattaforma Truth. La fuga da X solleva importanti interrogativi sul futuro dei social media e sul ruolo dei loro proprietari nel dibattito pubblico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)