Pixel Buds Pro 2, gli auricolari con Gemini integrato

(Adnkronos) – Google ha presentato i nuovi Pixel Buds Pro 2: nei nuovi auricolari true wireless la cancellazione attiva del rumore è stata notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente. Grazie all’integrazione del nuovo chip Tensor A1, progettato su misura da Google, la cancellazione del rumore è ora due volte più potente, adattandosi all’ambiente circostante con una rapidità senza precedenti. Questo miglioramento consente agli auricolari di ridurre efficacemente una gamma più ampia di suoni, da quelli del traffico urbano fino alle conversazioni in ambienti affollati, garantendo un’esperienza di ascolto più immersiva e priva di distrazioni. Il design dei Pixel Buds Pro 2 è stato anch’esso ripensato per offrire un comfort ottimale e una vestibilità sicura. Gli auricolari sono ora il 24% più leggeri e il 27% più piccoli rispetto ai modelli precedenti, grazie a un’accurata analisi di oltre 45 milioni di scansioni di orecchie. Questa attenzione ai dettagli si traduce in una maggiore comodità d’uso, supportata da un nuovo stabilizzatore girevole e da quattro diverse misure di gommini, che permettono una vestibilità personalizzata per ogni utente. Un’altra caratteristica di rilievo è l’integrazione di Gemini, l’assistente virtuale a mani libere, che sfrutta la tecnologia AI di Google per offrire una gamma di funzioni avanzate. Tra queste, la possibilità di ricevere indicazioni stradali, gestire promemoria e persino avviare conversazioni prolungate senza necessità di sbloccare il telefono. Questo rende i Pixel Buds Pro 2 non solo strumenti per l’ascolto, ma veri e propri assistenti personali che possono migliorare la produttività quotidiana. In termini di autonomia, i Pixel Buds Pro 2 offrono prestazioni migliorate nonostante il design più compatto. Con la cancellazione attiva del rumore attivata, gli auricolari possono funzionare fino a 8 ore consecutive, estendibili a 30 ore complessive con l’uso della custodia di ricarica. Inoltre, una ricarica rapida di 15 minuti può garantire fino a tre ore di utilizzo, un vantaggio significativo per chi ha bisogno di una soluzione immediata durante la giornata. I Pixel Buds Pro 2 mantengono anche le funzionalità già apprezzate nei modelli precedenti, come la possibilità di trovare gli auricolari tramite la rete “Trova il mio dispositivo” e la funzione di chiamata nitida, che riduce i rumori ambientali durante le telefonate. Altre funzioni, come il rilevamento di conversazioni e l’audio spaziale con tracciamento della testa, contribuiscono a rendere questi auricolari una scelta versatile e avanzata per un’ampia gamma di utenti. Disponibili in quattro colori,i Pixel Buds Pro 2 saranno in vendita in Italia a partire dal 26 settembre, con un prezzo di lancio di €249, attraverso vari canali di distribuzione, tra cui il Google Store, Amazon, Unieuro, MediaWorld e Vodafone. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)