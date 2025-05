Pokémon Gioca e Scambia 2025: l’evento itinerante per appassionati arriva in tutta Italia

(Adnkronos) – L’iniziativa, promossa da The Pokémon Company International in collaborazione con Gamevision e Nintendo, offrirà agli appassionati di lunga data e ai nuovi Allenatori un’esperienza immersiva e coinvolgente, ricca di appuntamenti imperdibili distribuiti strategicamente nei centri commerciali più frequentati della penisola. L’obiettivo primario dell’evento è quello di avvicinare le nuove generazioni al fascino intramontabile del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e all’avvincente mondo dei videogiochi Pokémon disponibili su Nintendo Switch. Attraverso una serie di attività interattive e promozioni esclusive, Pokémon Gioca e Scambia si propone di creare un ambiente di aggregazione e interazione amichevole tra i partecipanti, promuovendo la condivisione della passione per i celebri mostriciattoli tascabili. Nelle gallerie dei centri commerciali che ospiteranno l’evento, i visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi completamente nell’atmosfera Pokémon. Saranno allestite postazioni dedicate dove sarà possibile incontrare altri membri della community per scambiare le preziose carte del GCC e partecipare a entusiasmanti sfide all’ultimo Pokémon. Una delle novità più attese di quest’anno è la possibilità di provare in prima persona i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e Leggende Pokémon: Arceus su Nintendo Switch, grazie a quattro postazioni di gioco appositamente allestite con promoter pronti ad assistere i partecipanti nelle loro avventure virtuali nelle regioni di Paldea e Hisui. Ma le sorprese non finiscono qui. Durante gli eventi, non mancheranno articoli in omaggio a tema Pokémon e, per la gioia di grandi e piccini, ci sarà anche la possibilità di incontrare Pikachu in persona per una foto ricordo indimenticabile. Pokémon Gioca e Scambia si configura come un’occasione imperdibile non solo per gli Allenatori esperti, desiderosi di ampliare la propria collezione di carte o affinare le proprie strategie di lotta, ma anche per i neofiti, che avranno l’opportunità di imparare le regole del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon grazie alla presenza di dimostratori esperti pronti a guidarli nei primi passi. Il divertimento Pokémon sarà garantito da maggio a novembre con il seguente calendario di appuntamenti nei centri commerciali: Dal 16 al 18 maggio, CC Oriocenter, Bergamo Dal 23 al 25 maggio, CC Le Gru, Torino Dal 6 al 15 giugno, CC I Gigli, Firenze Dal 27 giugno al 6 luglio, CC Il Centro, Arese Dall’11 al 13 luglio, CC Fiumara, Genova Dal 25 al 27 luglio, CC Le Befane, Rimini E altri 4 eventi ancora da annunciare. Ad accogliere i visitatori, sarà allestita una vasta area personalizzata e ricca di attività a tema Pokémon. Oltre alle coinvolgenti esperienze con il Gioco di Carte Collezionabili, saranno presenti postazioni interattive dedicate ai videogiochi di punta su Nintendo Switch: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i primi capitoli open world della serie arricchiti dai contenuti del DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, e Leggende Pokémon: Arceus, l’innovativo action RPG ambientato nella selvaggia regione di Hisui, dove i giocatori potranno esplorare, catturare e studiare Pokémon selvaggi in un modo completamente nuovo.

Un’ulteriore novità di quest’anno è l’attività “Cerca e Trova i Pokémon”, una vera e propria caccia al tesoro all’interno del centro commerciale. I partecipanti riceveranno una mappa con l’indicazione dei Pokémon nascosti in negozi specifici e, una volta scovati tutti, riceveranno in regalo una carta speciale esclusiva. Un’esperienza da veri Allenatori Pokémon, aperta a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova con il proprio spirito di osservazione. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, in determinati orari della giornata sarà possibile incontrare Pikachu in persona (maggiori informazioni saranno disponibili sui canali ufficiali dell’evento). Inoltre, saranno disponibili speciali promozioni sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch e, per i fan più accaniti, ci sarà l’opportunità di approfittare di promozioni esclusive per preordinare il nuovo attesissimo capitolo della serie Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo prossimamente sulle console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Si preannuncia una stagione ricca di divertimento, incontri e sorprese per tutti gli appassionati e i curiosi di scoprire il magico mondo dei Pokémon, un’occasione unica per condividere la propria passione con tanti altri Allenatori in un’atmosfera di festa e aggregazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)