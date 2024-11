Pokémon, Guinness World Record con maratona di unboxing da 20 mila carte

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato di aver conquistato ufficialmente il titolo del Guinnes World Record per l’unboxing più lungo in diretta video. L’impresa è stata realizzata grazie alla collaborazione di numerosi content creator provenienti da tutta Europa, che si sono riuniti per una maratona di 24 ore di apertura di prodotti Pokémon. Durante la diretta, sono stati aperti oltre 1.500 pacchetti e articoli a licenza Pokémon, per un totale stimato di oltre 20.000 carte svelate. L’Italia è stata rappresentata da Eleolivieri e Toto96, che hanno partecipato all’iniziativa per due ore. Al termine della maratona, è apparso anche Pikachu per celebrare il raggiungimento del record e accettare il certificato ufficiale del Guinness. L’evento è stato organizzato per celebrare il lancio della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), “Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti”, disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati. Le decine di migliaia di carte estratte durante il livestream saranno donate a diverse organizzazioni benefiche in vista delle festività natalizie, tra cui Barnardo’s, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland e Fundacion Tomillo. “È stata una straordinaria maratona di 24 ore di apertura di pacchetti, e siamo entusiasti di aver raggiunto un obiettivo così ambizioso insieme a un team incredibile di content creator”, ha dichiarato Peter Murphy, Senior Director Marketing di The Pokémon Company International. I fan che desiderano rivivere l’emozione dell’evento possono guardare la registrazione completa sul canale Twitch di Pokémon. Inoltre, nei prossimi giorni i content creator coinvolti organizzeranno giveaway di prodotti Pokémon sui loro canali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)