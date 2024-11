Prime Video, arrivano i riassunti generati dall’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Amazon Prime Video ha svelato una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale generativa che promette di rivoluzionare il modo in cui guardiamo le serie TV. Si chiama X-Ray Recaps e permette di ottenere riassunti testuali di intere stagioni, singoli episodi o persino parti di essi, il tutto con un semplice clic. L’innovativa funzione, accessibile dalla pagina dettagli di uno show o direttamente durante la visione tramite X-Ray, analizza segmenti video, sottotitoli e dialoghi per generare descrizioni dettagliate di eventi chiave, luoghi, tempi e conversazioni. “X-Ray Recaps offre ai nostri utenti un modo semplice e veloce per aggiornarsi su una serie o per rinfrescarsi la memoria su episodi precedenti, senza perdere tempo prezioso”, afferma un portavoce di Amazon. “L’IA è stata addestrata per evitare spoiler e mantenere i riassunti concisi e informativi, garantendo un’esperienza di visione ottimale”. Per evitare anticipazioni indesiderate e mantenere la brevità, Amazon ha implementato delle “barriere di sicurezza” nell’algoritmo di X-Ray Recaps. Al momento, la funzionalità è in fase beta e disponibile inizialmente sui dispositivi Fire TV negli Stati Uniti. Entro la fine dell’anno, Amazon prevede di estendere il supporto ad altri dispositivi. Al lancio, X-Ray Recaps sarà compatibile con tutte le serie originali di Amazon MGM Studios. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)