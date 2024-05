PSP, su iPhone e iPad l’emulatore per giocare con la PlayStation portatile

(Adnkronos) – Dopo i primi tentativi con i giochi del Game Boy Advance, un nuovo emulatore di PlayStation Portable (PSP) per iPhone è disponibile sull'App Store. PPSSPP, app sviluppata da Henrik Rydgård, è frutto di oltre un decennio di sviluppo ed è scaricabile gratuitamente su iPhone e iPad. Per chi desidera sostenere il progetto, è disponibile anche una versione a pagamento al costo di 4.99 euro. In un post sul proprio blog, Rydgård ha spiegato che la versione approvata presenta alcune limitazioni rispetto alle build precedenti dell'app. La più significativa è che Apple non consente l'uso dei Just-in-Time (JIT) recompilers, che traducono dinamicamente il codice per il sistema operativo, migliorando così le prestazioni. Questo è uno dei motivi per cui probabilmente non vedremo mai un emulatore per GameCube o Wii su iOS. Fortunatamente, scrive Rydgård, "i dispositivi iOS sono generalmente abbastanza veloci" per far girare quasi tutti i giochi PSP. Oltre a ciò, Rydgård ha annunciato che il supporto per la Magic Keyboard dell'iPad è stato rimosso poiché "il vecchio metodo utilizzava un'API non documentata", ma ha promesso che la funzionalità tornerà in futuro. Lo stesso vale per il supporto all'API grafica Vulkan, che secondo lui verrà ripristinato, possibilmente con un backend Metal nativo. PPSSPP funziona su iOS 12 e versioni successive, su iPadOS 12 e versioni successive e può anche essere installata su Vision Pro. Tra i giochi più famosi per la piattaforma, uscita nel 2005, ci sono classici immortali come Valkyria Chronicles II, Patapon, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions e Crisis Core: Final Fantasy VII. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)