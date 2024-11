Robot tagliaerba autonomo Stiga alla mostra “L’Italia dei Brevetti”

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha selezionato il robot tagliaerba autonomo di STIGA come simbolo dell’innovazione italiana nel campo della manutenzione del verde. Questa scelta non solo celebra il successo del brevetto, ma anche il contributo dell’azienda allo sviluppo sostenibile e alla tecnologia avanzata. Il robot, conosciuto commercialmente come “Stiga A” e brevettato come “Veicolo robotico per la coltivazione dei terreni”, rappresenta un’avanguardia nella robotica applicata alla cura degli spazi verdi. Progettato per funzionare autonomamente senza la necessità di filo interrato, utilizza segnali GNSS per mappare l’area di lavoro e eseguire il taglio dell’erba in modo completamente autonomo. Questo sistema non solo ottimizza l’uso energetico ma garantisce anche una manutenzione del verde più precisa e meno invasiva. Durante l’evento di inaugurazione della mostra, che ha avuto luogo a Palazzo Piacentini a Roma, Sean Robinson, CEO del Gruppo STIGA, ha espressamente ringraziato il Ministero per questo importante riconoscimento. Ha sottolineato come l’innovazione e la sostenibilità siano pilastri fondamentali per l’azienda, proiettata verso la creazione di soluzioni che migliorano l’efficienza e riducono l’intervento umano nel garden care. I visitatori della mostra, che rimarrà aperta fino al 2 marzo 2025, avranno l’opportunità unica di esplorare da vicino le innovative caratteristiche del robot tagliaerba di STIGA nella sezione Agri & Sea Tech. Aperta al pubblico nei fine settimana, la mostra offre una panoramica dettagliata sull’impatto delle invenzioni italiane nel contesto industriale e ambientale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)