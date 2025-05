Sfere di vetro lunare di Chang’e-5 rivoluzionano la comprensione dell’interno nascosto della Luna

(Adnkronos) – Minuscole sfere di vetro verdi, raccolte dalla missione lunare cinese Chang’e-5, stanno fornendo agli scienziati intuizioni senza precedenti sulla struttura interna nascosta della Luna. Questa importante scoperta è il risultato di una collaborazione tra ricercatori cinesi e australiani, come annunciato lunedì.

A differenza delle tipiche sfere di vetro lunari formate da impatti superficiali, queste nuove perle presentano livelli insolitamente elevati di magnesio, un’evidenza che suggerisce una potenziale origine più profonda all’interno del satellite terrestre, come indicato in un comunicato stampa della Curtin University australiana. “Queste sfere di vetro ad alto contenuto di magnesio potrebbero essersi formate quando un asteroide ha impattato rocce provenienti dal mantello profondo all’interno della Luna,” ha spiegato Alexander Nemchin della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University. “Questo è entusiasmante, perché non abbiamo mai campionato direttamente il mantello prima d’ora: queste minuscole sfere di vetro ci offrono uno sguardo sull’interno nascosto della Luna,” ha aggiunto Nemchin, uno degli autori dello studio congiunto pubblicato sulla rivista Science Advances

. Il co-autore Tim Johnson, collega di Nemchin, ha evidenziato come la composizione chimica di queste sfere si discosti significativamente dai materiali lunari precedentemente studiati, suggerendo che potrebbero essere affiorate durante la formazione del Bacino Imbrium, un imponente cratere da impatto formatosi oltre 3 miliardi di anni fa. “Il telerilevamento ha mostrato che l’area circostante il bordo del bacino contiene il tipo di minerali che corrispondono alla chimica delle sfere di vetro,” ha affermato Johnson, aggiungendo che se questi campioni provengono effettivamente dal mantello, ciò confermerebbe che impatti giganti possono portare in superficie materiale profondo, altrimenti inaccessibile, rappresentando una svolta significativa nella comprensione dell’evoluzione geologica della Luna. L’autore principale dello studio, Wang Xiaolei della Nanjing University cinese, ha sottolineato come questa scoperta potrebbe influenzare le future missioni lunari. “Svelare la struttura interna della Luna ci aiuta a confrontarla con la Terra e altri pianeti, e a pianificare meglio l’esplorazione robotica o con equipaggio,” ha concluso Wang. Immagine realizzata con il supporto di Gemini —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)