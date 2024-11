Switch a 150 milioni di console vendute, la top 10 dei giochi

(Adnkronos) – La console ibrida di Nintendo, uscita sul mercato nel 2017, continua a macinare numeri da record, trainata da titoli first-party di grande successo. Nintendo ha recentemente pubblicato i dati di vendita aggiornati per la sua console ibrida, Nintendo Switch, rivelando numeri impressionanti che confermano il successo globale della piattaforma. Al 30 settembre 2024, Switch ha venduto 146,04 milioni di unità in tutto il mondo, avvicinandosi sempre più alla soglia dei 150 milioni. Nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2024, sono state vendute 2,62 milioni di console e 39,64 milioni di software, dimostrando che la domanda per Switch rimane forte anche a diversi anni dal suo lancio. I giochi first-party continuano a dominare le classifiche di vendita, con titoli come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate che si confermano dei veri e propri evergreen. Ecco la top 10 dei giochi first-party più venduti su Switch: Mario Kart 8 Deluxe – 64,27 milioni Animal Crossing: New Horizons – 46,45 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 35,14 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,29 milioni Super Mario Odyssey – 28,50 milioni Pokémon Spada / Pokémon Scudo – 26,44 milioni Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto – 25,69 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,04 milioni Super Mario Party – 20,98 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,77 milioni Complessivamente, sono stati venduti oltre 1.306,10 milioni di giochi per Switch in tutto il mondo. Questi numeri straordinari sottolineano la capacità di Nintendo di creare console e giochi di grande successo, capaci di attrarre un pubblico vastissimo e di generare un engagement duraturo. Con l’arrivo delle festività natalizie, è probabile che le vendite di Switch continuino a crescere, spinte da un catalogo software in continua espansione e dalla forte domanda per la console. Per il 2025 è atteso l’annuncio e la messa in vendita del successore di Switch, sul quale però permane il massimo riserbo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)