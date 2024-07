Switch Lite in edizione speciale Zelda, aperti i preordini

(Adnkronos) – Le prenotazioni per la Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition” sono ora disponibili, in occasione del lancio imminente di “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”. Il prezzo della console è fissato a 229 euro, con rilascio previsto per il 26 settembre. Sebbene “Echoes of Wisdom” debba essere acquistato separatamente, la console in edizione speciale include un abbonamento individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. A differenza del modello standard, la Nintendo Switch Lite “Hyrule Edition” presenta una combinazione di colori nero e oro e il simbolo Hylian sul retro, mentre un piccolo simbolo della Triforza è posizionato sulla parte anteriore in basso a destra. “Echoes of Wisdom” è il primo gioco di Zelda in cui la Principessa Zelda è la protagonista principale. L’abbonamento premium a Nintendo Switch Online offre vari vantaggi, tra cui il gioco online, salvataggi cloud e l’accesso a classici del passato come Game Boy, Game Boy Advance, NES, SNES, N64 e Sega Genesis. La sottoscrizione include anche celebri titoli di Zelda come “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, “The Legend of Zelda: Majora’s Mask” e “The Legend of Zelda: A Link to the Past”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)