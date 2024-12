Taylor Swift domina le classifiche di Apple Music nel 2024

(Adnkronos) – Apple Music ha annunciato che Taylor Swift è l’artista più ascoltata del 2024, con “The Tortured Poets Department” che si aggiudica il titolo di album più streammato dell’anno. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla cantautrice, che ha condiviso la sua gioia con i fan tramite una storia su Instagram. Il successo di Swift non sorprende. Il suo undicesimo album in studio ha trascorso 15 settimane in cima alla classifica Billboard 200, trainato dal singolo di apertura “Fortnight” (con Post Malone), che ha dominato la Billboard Hot 100 per due settimane. “The Tortured Poets Department” si è classificato al 23° posto nella lista dei 100 migliori album del 2024 di Rolling Stone, ricevendo elogi per la sua fusione tra l’intimità di “Folklore” ed “Evermore” e il synth-pop di “Midnights”. Nonostante l’intenso anno, che l’ha vista impegnata nel tour mondiale di maggior incasso di tutti i tempi, Swift ha trovato il tempo di pubblicare “The Eras Tour Book” e “The Tortured Poets Department: The Anthology” in vinile e CD il 29 novembre. Questo nuovo riconoscimento di Apple Music si aggiunge al titolo di Artista dell’Anno che Swift aveva già ottenuto sia da Apple Music che da Spotify nel 2023. Quest’anno, il titolo di Apple Music è andato a Billie Eilish, per il suo terzo album “Hit Me Hard and Soft”, uscito a maggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)