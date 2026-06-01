Tecnologie per la salute e sport tech, l’evoluzione dell’Innovation Area a RiminiWellness 2026

(Adnkronos) – In occasione della ventesima edizione di RiminiWellness, la manifestazione internazionale dedicata al fitness, allo sport e al benessere che si è svolta dal 28 al 31 maggio presso la Fiera di Rimini, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) ha formalizzato la propria partecipazione in qualità di partner dell’Innovation Area. Questo spazio si è configurato come una piattaforma di incontro e di networking tra il comparto industriale tradizionale e l’ecosistema delle nuove imprese innovative, agevolando il contatto diretto con professionisti, investitori privati e stakeholder istituzionali per definire i modelli operativi dello sport tech e del benessere digitale.

L’iniziativa si focalizza sulla valorizzazione di startup, scaleup, spin-off universitari e centri di ricerca orientati alla progettazione di soluzioni software e hardware all’avanguardia. L’area espositiva e congressuale copre filiere tecnologiche eterogenee che spaziano dai dispositivi indossabili (wearable devices) ai sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio fisico, fino alle piattaforme per la nutrizione assistita, le tecnologie per l’invecchiamento attivo e i servizi digitali per il turismo legato al benessere. La governance del progetto fa capo a Italian Exhibition Group, promotore generale dell’evento, supportato da una rete istituzionale che include Invitalia, i raggruppamenti regionali Clust-ER Health e Clust-ER Tourism, e il Tecnopolo di Rimini.

Il panorama delle realtà presenti all’interno dell’Innovation Area ha raccolto trenta imprese innovative e team di sviluppo che hanno presentato i propri prototipi sul mercato. Tra i partecipanti Athletis System, Bikeespresso, Bonfitaly, BREAK-CODE, Clean OS, Cyclopes, Get Your Movement, GO PRO ICON EMS GmbH, GYM3000.com, GymGamEnt, GoVisit, Health Spectrum Laboratories, LifeCare, IOTALAB, Liquid Gavia, Myndoor, Nuhpro, O-DAMP, Oltre Ogni Limite, PureVital, Quantigrammi, SomaPWR, Sportee, SportID, Fit Job Network, SweetScience, The Crowd, Vory One, VYDA e Zero Picco. La presenza di questi soggetti ha consolidato un hub internazionale in cui l’analisi dei dati operativi e dei trend tecnologici può trasformarsi in opportunità concrete di finanziamento e sviluppo industriale.

L’introduzione di strumenti digitali avanzati viene analizzata dai vertici dell’associazione come il principale fattore di trasformazione economica del comparto. Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha illustrato gli obiettivi della partnership evidenziando il ruolo della tecnologia nel settore: “Essere partner dell’Innovation Area di RiminiWellness rappresenta per ANGI motivo di grande orgoglio e conferma ancora una volta quanto l’innovazione sia oggi un elemento centrale e strategico per il futuro del wellness, dello sport e della salute. RiminiWellness è una piattaforma internazionale capace di mettere in connessione startup, imprese, istituzioni, investitori e giovani talenti, creando un ecosistema dinamico dove tecnologia e benessere si incontrano per generare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Come ANGI crediamo fortemente nel valore delle startup innovative e dei giovani imprenditori che ogni giorno lavorano per costruire soluzioni tecnologiche avanzate in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, promuovere stili di vita sani e rendere il settore wellness sempre più sostenibile, inclusivo e digitale. Dall’intelligenza artificiale ai wearable device, passando per health tech, sport tech e piattaforme digitali, oggi l’innovazione rappresenta il vero motore della trasformazione economica e sociale del comparto. L’Innovation Area di RiminiWellness è un esempio concreto di come il nostro Paese possa valorizzare competenze, creatività e ricerca, favorendo il dialogo tra nuove imprese, stakeholder e istituzioni. Come ANGI continueremo a sostenere e promuovere occasioni di networking, confronto e crescita per dare spazio ai talenti italiani e internazionali che stanno ridefinendo il futuro del benessere e dell’innovazione”.

Il percorso di confronto e presentazione dei progetti si è conclusa domenica 31 maggio con una sessione dedicata alla premiazione delle soluzioni tecnologiche che si sono distinte all’interno dell’Innovation Area per impatto tecnico, applicabilità industriale e creatività progettuale nei segmenti del wellness e dello sport tech.

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