The Acolyte, cancellata su Disney+ la serie Star Wars

(Adnkronos) – Nonostante l’introduzione di personaggi e storie intriganti, la serie The Acolyte di Disney+, ambientata nell’universo di Star Wars, non avrà una seconda stagione. Il finale della prima stagione sembrava preparare il terreno per ulteriori episodi, ma Deadline riporta che Disney ha deciso di cancellare la serie. Le difficoltà erano iniziate fin da subito, con alcuni fan di Star Wars che, insoddisfatti del cast e della premessa, hanno inondato il web di recensioni negative. Tuttavia, la decisione di Disney sarebbe stata motivata principalmente dai dati di ascolto, ritenuti non soddisfacenti. La notizia arriva poco più di un anno dopo che Bob Iger, CEO di Disney, ha dichiarato alla CNBC che contenere le spese per i progetti Marvel e Star Wars ad alto budget sarebbe stato fondamentale per riportare l’azienda in una posizione finanziaria più solida. Considerando i costi elevati di produzione di The Acolyte, la sua cancellazione prematura non sorprende del tutto. La serie, ambientata nell’epoca dell’Alta Repubblica, un periodo di relativa pace e prosperità nella galassia di Star Wars, esplorava il lato oscuro della Forza attraverso gli occhi di un ex Padawan che indaga su una serie di eventi misteriosi. La cancellazione di The Acolyte solleva interrogativi sul futuro delle serie Star Wars su Disney+. Sebbene la piattaforma abbia riscosso successo con serie come The Mandalorian e Andor, la cancellazione di The Acolyte dimostra che anche in una galassia lontana lontana, non tutte le storie sono destinate a durare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)