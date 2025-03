The Elder Scrolls Online – Fallen Banners porta nuovi dungeon e aggiornamenti grafici

(Adnkronos) – Il mondo di The Elder Scrolls Online si espande con l’arrivo del pacchetto dungeon Fallen Banners e dell’aggiornamento 45 gratuito del gioco base. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale rilasciata da Bethesda. I giocatori su PC/Mac possono ora esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa, affrontando sfide inedite e scoprendo nuove storie. Fallen Banners introduce due nuovi dungeon PvE, ognuno con la propria storia, personaggi, sfide, segreti e scontri con boss unici. I giocatori possono collaborare con un massimo di altri tre compagni per ottenere ricompense esclusive, tra cui set di oggetti, collezionabili e obiettivi.

L’accesso ai contenuti di Fallen Banners è attualmente disponibile tramite l’abbonamento a ESO Plus. Chi non è in possesso dell’abbonamento potrà comunque avere accesso ai nuovi dungeon attraverso eventi e iniziative speciali nel corso dell’anno. I giocatori su console potranno accedere a Fallen Banners e all’aggiornamento 45 a partire dal 26 marzo, l’aggiornamento prevede un adattamento emiglioramento delle grafiche di gioco. Questo mese arriva anche l’evento Guild Celebration per il 10° anniversario di ESO, dal 12 al 21 marzo. Questo evento include un Guild Summit in cui i leader della community parleranno dei feedback con il team di sviluppo di ESO, oltre a ricompense di gioco per tutti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)