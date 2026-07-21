27.7 C
Firenze
martedì 21 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

The Sims 4: in arrivo il Kit Angolo della Musica

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’estate di The Sims 4 continua con una doppia novità che punta ad ampliare le possibilità di personalizzazione del gioco. Da una parte arriva una nuova collaborazione con Coach, che porterà nel titolo una collezione di abiti gratuita, dall’altra debutta Angolo della Musica Kit, un pacchetto dedicato all’arredamento di spazi ispirati alla passione per la musica. 

A partire dal 28 luglio 2026, i giocatori potranno scaricare gratuitamente dal Marketplace di The Sims 4 la Coach RePurposed Capsule. La collezione celebra l’artigianalità del marchio attraverso capi realizzati con materiali di recupero, reinterpretando alcuni classici del guardaroba in chiave contemporanea. Tra gli outfit disponibili figurano un trench lungo, una gonna di jeans, un cardigan e una maglia da rugby, pensati per offrire ai Sims nuove opzioni di stile in vista del ritorno a scuola. 

Le novità proseguono con Angolo della Musica Kit, disponibile dal 23 luglio 2026 al prezzo di 4,99 euro. Il kit introduce una selezione di arredi dallo stile rétro-futuristico, pannelli insonorizzanti e mobili ispirati al mondo della musica, consentendo ai giocatori di creare studi di registrazione, sale prove o angoli dedicati all’ascolto. 

Per un periodo di tempo limitato, chi acquisterà Angolo della Musica Kit riceverà anche 200 moola, la valuta utilizzabile nel Marketplace di The Sims 4 per acquistare Maker Pack e altri kit. La Coach RePurposed Capsule sarà disponibile gratuitamente dal 28 luglio 2026 su PC (EA app, Epic Games Store e Steam), oltre che su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Angolo della Musica Kit, invece, sarà acquistabile su tutte le piattaforme a partire dal 23 luglio 2026 al prezzo di 4,99 euro. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.7 ° C
29.5 °
26 °
56 %
0.5kmh
5 %
Mar
32 °
Mer
30 °
Gio
34 °
Ven
33 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1808)ultimora (1141)Video Adnkronos (352)Tecnologia (76)sport (64)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati