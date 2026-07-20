Record di presenze per Cartoon Club & RiminiComix

(Adnkronos) – La 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, conclusasi il 20 luglio 2026, ha registrato un nuovo primato di affluenza, superando la soglia dei 230.000 visitatori. La manifestazione, organizzata da Acli Arte e Spettacolo di Rimini, si è articolata in otto giorni di attività diffuse tra il centro storico e la costa, confermandosi uno dei principali eventi estivi italiani dedicati all’animazione, al fumetto e al gaming. La proposta culturale ha spaziato dalle proiezioni di oltre 200 cortometraggi animati a workshop tematici, fino a spettacoli teatrali e performance musicali di caratura internazionale. La direttrice artistica, Sabrina Zanetti, ha sottolineato il valore dell’evento per il tessuto cittadino: “L’edizione 2026 di Cartoon Club & RiminiComix conferma la forza di un progetto culturale che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Rimini si afferma come la capitale italiana estiva del fumetto, del cinema d’animazione, dei games e della cultura pop”.

Il programma ha incluso riconoscimenti di rilievo, tra cui il Premio alla carriera consegnato al maestro Giorgio Cavazzano, a cui è stata dedicata una mostra personale, e al produttore Franco Serra. La varietà dell’offerta ha previsto, tra gli altri, il coinvolgimento di firme internazionali del fumetto come Stefano Caselli e Pasqual Ferry, accanto a momenti dedicati alla cultura pop supereroistica, culminati con l’allestimento della mostra “Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno” presso Castel Sismondo.

L’integrazione tecnologica è stata centrale nell’edizione 2026, con un ampliamento dell’area gaming che ha visto la partecipazione di realtà come Nintendo, con l’anteprima di Nintendo Switch Sports Resort, e l’isybank Gaming Tour 2026. Non sono mancate produzioni originali, come la performance immersiva “Cuore di Porco” della Carrozzeria Orfeo e l’adattamento di “Topolino presenta: la Strada”, che hanno integrato proiezioni e doppiaggio dal vivo. La programmazione si estende oltre la chiusura ufficiale del festival, con diverse esposizioni temporanee, tra cui quelle dedicate a Cavazzano e alla figura di Alma Sabatini, aperte al pubblico presso il Museo della Città e l’Augeo Art Space fino a fine agosto.

Immagine di cover Simone Agostini

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