WhatsApp, debutta l’abbonamento Plus per personalizzare la chat

(Adnkronos) – L’universo di Meta si prepara a una svolta commerciale per la sua piattaforma di messaggistica più diffusa. Secondo quanto riportato da alcuni beta tester, WhatsApp ha iniziato a rilasciare una versione Plus destinata a un numero ristretto di utenti, introducendo per la prima volta un modello di monetizzazione basato su abbonamento per i consumatori privati. La proposta si concentra prevalentemente sulla personalizzazione estetica e su piccoli miglioramenti dell’esperienza d’uso, offrendo sticker esclusivi, temi inediti per l’interfaccia, icone personalizzabili e suonerie premium non disponibili nella versione standard.

Oltre agli aspetti visivi, l’abbonamento introduce strumenti funzionali mirati a una gestione più efficiente delle chat. Gli utenti paganti avranno infatti la possibilità di fissare in alto fino a venti conversazioni, superando l’attuale limite di tre, e potranno applicare impostazioni personalizzate in modo massivo a intere liste di contatti. Il costo del servizio è stato individuato a 2,49 euro mensili, una cifra leggermente inferiore rispetto ai circa quattro dollari richiesti da Snapchat Plus per un pacchetto di vantaggi analogo. Al momento la sperimentazione riguarda esclusivamente la versione Messenger per sistemi Android, escludendo l’utenza Business e rimandando a una fase successiva il supporto per i dispositivi iOS.

Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, volta a diversificare le entrate attraverso servizi opzionali. Solo lo scorso mese, infatti, Meta ha avviato test simili per Instagram Plus, focalizzati su funzionalità esclusive per le Storie, come la creazione di segmenti di pubblico differenziati e l’estensione della durata dei contenuti oltre le canoniche ventiquattro ore. Il trend conferma la volontà del colosso dei social media di trasformare le proprie applicazioni di punta in piattaforme ibride, dove l’uso gratuito rimane garantito ma l’accesso a una personalizzazione avanzata richiede un contributo economico periodico.

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