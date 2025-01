X, Instagram e Bluesky inseguono TikTok nei video social

(Adnkronos) – TikTok è tornato operativo negli Stati Uniti, ma l’incertezza sul suo futuro ha aperto nuove opportunità per piattaforme come Bluesky, X e altri social network. Negli ultimi giorni, questi servizi hanno introdotto nuove funzionalità, tra cui schede e feed dedicati ai video, facilitando così la scoperta e la visione di contenuti verticali all’interno delle loro app. Ieri, Instagram ha annunciato un nuovo strumento in concorrenza con CapCut, l’editor video di ByteDance, la società madre di TikTok. L’annuncio è arrivato poco dopo che TikTok aveva subito un’interruzione negli Stati Uniti. Anche Bluesky ha deciso di entrare nel settore dei video, lanciando feed personalizzabili per questo tipo di contenuti. Gli utenti possono scorrere verticalmente per navigare tra i video e creare feed tematici basati su hashtag specifici, come il feed #BookSky, ispirato alla community letteraria “BookTok” di TikTok. “Come per qualsiasi altro feed, gli utenti possono scegliere se fissarlo o meno”, ha spiegato la piattaforma in un post. Inoltre, l’aggiornamento ha introdotto una nuova sezione video nella scheda di ricerca, che mostra una cronologia dei contenuti più in voga sulla piattaforma. Secondo quanto annunciato da Bluesky, la possibilità di sfogliare esclusivamente un feed video è una caratteristica riservata ai feed personalizzati. Bluesky ha anche ringraziato gli sviluppatori dell’AT Protocol, il sistema decentralizzato su cui si basa la piattaforma, utilizzato per creare alternative a TikTok come Tik.Blue, Skylight.Social e Bluescreen.Blue, attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo, X ha iniziato a rilasciare negli Stati Uniti una nuova “Video Tab”, accessibile tramite un’icona a forma di pulsante di riproduzione situata nella barra di navigazione inferiore dell’app. “Attraverso questa sezione, gli utenti possono esplorare un feed personalizzato con video consigliati, che rispecchiano la natura in tempo reale di X, spaziando tra sport, intrattenimento, notizie e altro ancora”, ha dichiarato il social di Elon Musk nel suo annuncio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)