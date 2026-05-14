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AdSP Mtcs, il console tunisino in visita al porto di Civitavecchia

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(Adnkronos) – Visita istituzionale nel porto di Civitavecchia del Console tunisino Marwen Kablouti, ricevuto questa mattina dal Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa.  

L’incontro si è svolto presso la sede dell’ente in Molo Vespucci ed è stato l’occasione per ribadire il forte legame tra lo scalo laziale e il porto di Tunisi, già collegati da due linee marittime dirette dedicate sia al traffico passeggeri sia al ro-ro merci. L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il ruolo strategico di Civitavecchia come hub delle Autostrade del Mare del Mediterraneo centrale e favorire nuove opportunità di crescita per i flussi commerciali tra le due sponde. La visita si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali e con l’impegno a proseguire il confronto nei prossimi mesi, verificando anche la possibilità di definire un protocollo di intesa tra i due porti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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