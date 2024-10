Alvaro Morata contro il sindaco di Corbetta: “Ha violato la mia privacy”

(Adnkronos) –

Alvaro Morata costretto a cambiar casa in tutta fretta e in polemica pubblica con il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini. Il calciatore spagnolo ha attaccato il primo cittadino del comune dell’hinterland milanese con una storia Instagram: “Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non posseggo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata”. Ballarini, infatti, aveva condiviso un post il giorno prima annunciando il trasferimento del nuovo centrocampista del Milan. “No, non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata – scriveva su Instagram – è il nostro nuovo concittadino di Corbetta! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città”. Parole che hanno svelato pubblicamente la nuova residenza del calciatore, che con questa scelta cercava maggior privacy possibile, come da lui stesso ammesso: generalmente infatti i giocatori del Milan scelgono di risiedere in zone centrali, oppure in aree limitrofe a San Siro o Milanello. “Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece – ha continuato Morata nella storia Instagram – mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)