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‘Anche Stasera tutto è possibile’, oggi puntata speciale dello show condotto da De Martino

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(Adnkronos) – Ancora prima serata per Stefano De Martino. Oggi, mercoledì 22 aprile, alle 21.20 appuntamento con ‘Anche Stasera tutto è possibile’ in prima serata su Rai 2. Si tratta di una puntata speciale con il meglio dell’ultima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, che, la scorsa settimana, ha chiuso la stagione.  

Il pubblico potrà rivivere alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice. 

Basato sul format ‘Anything goes’ creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights, ‘Stasera tutto è possibile’ è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona. 

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