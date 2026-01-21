9.2 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Annabella Martinelli, autopsia conferma il suicidio della 22enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia, eseguita ieri all’istituto di medicina legale di Padova, ha confermato che la studentessa 22enne si è tolta la vita e la sua morte non ha visto il coinvolgimento di terze persone.  

La particolare circostanza era legata al fatto che la ragazza avesse acquistato due pizze e due bibite prima di dare corpo ai suoi intenti tra la notte del 6 e 7 gennaio scorsi.  

Annabella Martinelli si era allontanata in bicicletta la sera dell’Epifania ed è stata ritrovata impiccata in una boscaglia di Teolo, sui Colli Euganei, distanti una ventina di chilometri da casa sua, dopo nove giorni di ricerche con ampio utilizzo di uomini e mezzi. Il ritrovamento del suo corpo nel pomeriggio del 15 gennaio è avvenuto però grazie a una residente che si trovava a passare in quella zona. La famiglia della ragazza attende ora il nulla osta della magistratura per fissare la data dei funerali.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.2 ° C
9.7 °
7.6 °
64 %
3.1kmh
0 %
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1312)ultimora (1162)Eurofocus (60)demografica (47)sport (43)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati