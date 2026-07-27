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Ascolti tv, 26 luglio: ‘Racconto di una Notte’ su Canale5 vince col 16,3%

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
‘Racconto di una Notte’ su Canale5 domina il prime time televisivo di ieri, domenica 26 luglio, con 1.685.000 spettatori e il 16,3% di share
. Al secondo posto ‘Noos – L’Avventura della Conoscenza’ su Rai1, che interessa 1.432.000 spettatori pari al 12,5%. In terza posizione ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ in replica su Italia1, che incolla davanti al video 825.000 spettatori con il 7,5% (dopo l’anteprima a 554.000 spettatori e il 3,8%). Ottimo quarto posto su Rete4 per la copia restaurata di ‘Compagni di scuola’ di Carlo Verdone, visto da 781.000 spettatori, conuno share del 6,4%.  

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Che Ci Faccio Qui’ in replica su Rai3 (499.000 spettatori, share 3,9%, dopo la presentazione a 393.000 e il 2,7%), ‘Operazione sottoveste’ su La7 (493.000 spettatori, share 3,9%), ‘Juventus – Primo Amore’ su Rai2 (523.000 spettatori, share 3,8%), ‘Tel chi el Telùn’ sul Nove (430.000 spettatori, share 3,4%), ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 (372.000 spettatori, share 2,9%). 

In access prime time domina ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 con 4.105.000 spettatori pari al 28% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.207.000 spettatori e il 22,3% di share. Su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ arriva a 2.468.000 spettatori con il 16,9% di share.  

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