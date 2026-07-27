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Prezzi carburanti, benzina mai così alta da ottobre 2023. Oggi Cdm per nuove misure

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi, alle 17.30. Sono attese misure contro il caro carburanti.  

È continuato sabato l’aumento dei prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel, per poi rallentare la corsa domenica fino ad assestarsi lunedì. Per trovare un valore più alto della benzina self bisogna tornare a inizio ottobre 2023 e per il diesel self a metà marzo 2022. Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 27 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,982 euro/litro (rispetto a 1,968 euro/litro del 24 luglio) e quello del diesel self è 2,185 euro/litro (contro 2,161 del 24 luglio). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì sono tornate a chiudere in calo, soprattutto sul diesel. In avvio di settimana il Brent è sceso sotto i 91 $/b e il Wti sotto gli 84 $/b con la sospensione nel fine settimana delle ostilità tra Usa e Iran. 

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 luglio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,982 e 1,994 euro/litro (no logo 1,980). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,162 e 2,216 euro/litro (no logo 2,193). 

Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,068 e 2,182 euro/litro (no logo 2,034). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,274 e 2,378 euro/litro (no logo 2,248). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,759 e 0,786 euro/litro (no logo 0,749). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,573 a 1,693 euro/kg (no logo 1,607). 

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