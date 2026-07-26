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Rissa nel match amichevole, l’arbitra finisce k.o.

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Rissa in campo e l’arbitra finisce k.o. con una commozione cerebrale. L’amichevole tra il Metz e il Fortuna Sittard è diventata incandescente. Jessy Deminguet, giocatore della formazione francese, ha tirato la maglia dell’avversario Lequincio Zeefuik, che ha reagito innescando un parapiglia generale. L’arbitra Mathilde Demoncay ha provato a placare gli animi ma è stata travolta dall’irruenza dei giocatori. 

 

La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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