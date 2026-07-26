32.9 C
Firenze
lunedì 27 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio a via Laurentina, chiuso il Grande Raccordo Anulare nel pomeriggio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Grande Raccordo Anulare chiuso nel pomeriggio di oggi, nel tratto tra gli svincoli Laurentina e Pontina. Un vasto incendio di sterpaglie nel primo pomeriggio si è sviluppato a Roma lungo via Laurentina, all’altezza del GRA. Il rogo ha reso necessario un imponente dispositivo di gestione della viabilità coordinato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del IX Gruppo Eur sono intervenuti tempestivamente provvedendo alla messa in sicurezza dell’area con la chiusura di via Laurentina, in direzione fuori Roma, da via di Acqua Acetosa Ostiense. 

D’intesa con altre forze di polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, è stato deciso di chiudere temporaneamente un tratto del GRA compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, in entrambe le direzioni, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutelare l’incolumità degli utenti della strada. Per limitare l’afflusso dei veicoli nell’area interessata dall’emergenza, è stata inoltre disposta la chiusura di tutte le rampe di accesso dalla via Pontina al Grande Raccordo Anulare in direzione Ciampino. 

Il tratto del GRA è stato riaperto prima delle 20. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.9 ° C
34.6 °
32.1 °
45 %
0.9kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
40 °
Gio
41 °
Ven
42 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1684)ultimora (1064)Video Adnkronos (321)Tecnologia (79)sport (60)salute (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati