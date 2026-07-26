Incendio a via Laurentina, chiuso il Grande Raccordo Anulare nel pomeriggio

(Adnkronos) – Grande Raccordo Anulare chiuso nel pomeriggio di oggi, nel tratto tra gli svincoli Laurentina e Pontina. Un vasto incendio di sterpaglie nel primo pomeriggio si è sviluppato a Roma lungo via Laurentina, all’altezza del GRA. Il rogo ha reso necessario un imponente dispositivo di gestione della viabilità coordinato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del IX Gruppo Eur sono intervenuti tempestivamente provvedendo alla messa in sicurezza dell’area con la chiusura di via Laurentina, in direzione fuori Roma, da via di Acqua Acetosa Ostiense.

D’intesa con altre forze di polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, è stato deciso di chiudere temporaneamente un tratto del GRA compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, in entrambe le direzioni, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutelare l’incolumità degli utenti della strada. Per limitare l’afflusso dei veicoli nell’area interessata dall’emergenza, è stata inoltre disposta la chiusura di tutte le rampe di accesso dalla via Pontina al Grande Raccordo Anulare in direzione Ciampino.

Il tratto del GRA è stato riaperto prima delle 20.

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