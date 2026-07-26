31.9 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gp Ungheria, Hamilton e la penalità: “Puniscono come pazzi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Stanno dando penalità come pazzi…”. Lewis Hamilton, alla fine, sbotta. Il pilota inglese della Ferrari rimedia una penalità di 5” nelle fasi conclusive del Gp di Ungheria e deve accontentarsi della quinta posizione. Hamilton, in lotta per un piazzamento sul podio, chiude a 24”540 da Lando Norris, trionfatore con la McLaren. I 5”, conseguenza della velocità eccessiva tenuta nella pit lane, costano sicuramente la quarta posizione a Hamilton: Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, chiude a 23”840 dal vincitore. 

La sanzione, in realtà, viene comunicata mentre il pilota inglese della rossa duella con Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes alla fine è terzo a poco più di 18” da Norris: insomma, Hamilton avrebbe potuto lottare con il leader del Mondiale fino alla bandiera a scacchi. “Stanno dando penalità come pazzi”, dice l’inglese sconsolato via radio al team. Per Hamilton, si chiude il quarto Gp consecutivo condizionato da una penalità. Il driver di Stevenage è stato sanzionato anche dopo le qualifiche di Budapest: autore del secondo tempo, si è ritrovato quinto in griglia per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.9 ° C
32.1 °
29.8 °
54 %
3.6kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
33 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1661)ultimora (1064)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati