Caso Roggero, il gioielliere dal carcere: “Mattarella valuti mia grazia al di là delle polemiche”

(Adnkronos) – La mia speranza è “che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda”. Lo dice in un colloquio con ‘La Stampa’ Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due uomini che stavano scappando dopo aver tentato di rapinare il suo negozio e averne ferito un terzo. Ieri mattina nel carcere di Bollate ha ricevuto la visita di Giorgio Bergesio, senatore cuneese della Lega.

“Ci siamo abbracciati – racconta Bergesio – credo anche con un po’ di emozione. Non si aspettava di vedermi, ma sapeva che non l’avrei lasciato solo. Sta bene, ma anche se la struttura di Bollate è moderna e all’avanguardia non va dimenticato che la sua rimane una situazione difficile, perché si tratta pur sempre di un carcere”.

“Riesco a dialogare serenamente con le altre persone recluse, anche se in quest’ambiente trovare un equilibrio nei rapporti non è affatto semplice”, ha detto Roggero. Passo la “maggior parte” del tempo “parlando con gli altri e poi guardando insieme i programmi televisivi”, racconta. “Continuo a essere molto grato a tutte le persone che mi hanno manifestato e mi stanno tuttora manifestando vicinanza e solidarietà – riferisce Roggero a Bergesio – Voglio continuare a essere sereno e fiducioso anche rispetto a quello che succederà nelle prossime settimane”.

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