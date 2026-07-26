31.9 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme tra Campomarino e Termoli minacciano le case, stop circolazione treni su Pescara-Bari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brucia la costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge il rogo verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. L’incendio ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.9 ° C
32.1 °
29.8 °
54 %
3.6kmh
0 %
Dom
32 °
Lun
33 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1656)ultimora (1059)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati