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Attentato Berlino, Ilaria Salis: “Responsabilità da accertare, stesso odio da fanatismo e estrema destra”

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(Adnkronos) – “Le dinamiche dell’attacco e le responsabilità sono ancora da accertare. Però sappiamo che, in generale, il fanatismo religioso e l’estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza nei confronti della comunità LGBTQI+”. Sono le parole di Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, nel messaggio pubblicato sui social per esprimere “massima solidarietà alle vittime dell’orrendo attentato al Pride di Berlino”. Un furgone ha travolto la folla provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 16. La polizia è a caccia del 21enne Abdul B, cittadino tedesco ritenuto vicino a ambienti islamisti. 

“Non possiamo permettere che questo odio oscurantista, di diversa matrice ma in fondo così simile, trovi spazio nelle nostre società. L’antifascismo per me è anche questo: difendere sempre il diritto di ciascunə a essere sé stessə, ad amare chi ama e a vivere in libertà, senza paura né sotto il peso dei pregiudizi”, prosegue Salis. 

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