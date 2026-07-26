32.9 C
Firenze
lunedì 27 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cannes-Roma 3-3, non basta la doppietta di Dybala e il gol di Malen, espulso Wesley

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non arriva il successo della Roma di Gian Piero Gasperini in amichevole in Francia. Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, i giallorossi in Francia vengono raggiunti sul 3-3 dal Cannes in extremis nell’altra amichevole pre-stagionale, altra squadra di proprietà dei Friedkin, presenti sugli spalti.  

Allo Stade Pierre de Coubertin grande protagonista Paulo Dybala autore di una doppietta, con il gol iniziale al 35′ su calcio di punizione e la rete del momentaneo 3-0 al 55′ con un preciso rasoterra sul primo palo. Nel mezzo la rete del 2-0 di Malen al 44′. La Roma resta anche in dieci uomini al 47′ del primo tempo con l’espulsione per doppio giallo, molto fiscale, di Wesley.
Al 67′ la prima rete del Cannes con un eurogol di Lopes che al volo dal limite dell’area trova la conclusione che centra l’incrocio dei pali e batte Gollini. All’88’ altra rete dei francesi per la doppietta di Lopes e al 96′ i transalpini trovano il pareggio sul calcio di rigore dubbio assegnato in pieno recupero dal direttore di gara. Dal dischetto Oggad con il cucchiaio batte Gollini e fa 3-3.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.9 ° C
34.6 °
32.1 °
45 %
0.9kmh
0 %
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
40 °
Gio
41 °
Ven
42 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1695)ultimora (1073)Video Adnkronos (322)Tecnologia (79)sport (60)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati