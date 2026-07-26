Attentato Berlino, il sospettato è morto: “Abdul Ballout ucciso dalle forze speciali”

(Adnkronos) – Abdul Ballout, ricercato per l’attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne, riferisce Bild, è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali nella capitale tedesca è in particolare nel quartiere di Spandau. Le forze speciali sono intervenute in un giardino, dove sarebbe stato individuato un capanno. Gli agenti di polizia sono stati attaccati dal giovane, che avrebbe aperto il fuoco per primo, e hanno risposto uccidendo il 21enne. La ricostruzione di Bild evidenzia che Ballout, individuato grazie alle informazioni fornite da persone a lui vicine, è deceduto a causa delle ferite riportate alle 18.34. Testimoni hanno riferito di aver sentito due raffiche ravvicinate di 4 colpi ciascuna.

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