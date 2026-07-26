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Tour de France, cinquina di Pogacar, ultima tappa a Van der Poel

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(Adnkronos) –
L’olandese Mathieu Van der Poel vince l’ultima tappa a Parigi di 89 chilometri del Tour de France con arrivo sugli Champs-Élysées, ma lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates XRG trionfa per la quinta volta nella Grande Boucle, eguagliando il record di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.  

Il campione sloveno chiude dopo tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine. Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, solo Remco Evenepoel ha provato a stare al passo dello sloveno chiudendo secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro, che conquista la maglia bianca.  

Nella 21esima e ultima tappa dietro a Van Der Poel si piazzano il compagno di squadra Jasper Philipsen, secondo, e la maglia verde Mads Pedersen, terzo, mentre Richard Carapaz conquista la maglia a pois di miglior scalatore. 

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