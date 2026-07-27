Nuovo stop dei treni a Firenze, cosa cambia fino al 30 luglio

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Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze: iniziato domenica alle 23 durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Trenitalia comunica che sono previsti lavori di manutenzione programmata e che itreni alta velocità “subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate”. E’ previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Frecce. Per i treni Roma-Milano, che vengono instradati via linea Tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.

Alcuni treni Intercity ed Eurocity subiscono limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Regionali delle relazioni Firenze – Pisa – Livorno – Piombino/Grosseto, Firenze – Perugia/Foligno, Firenze – Arezzo – Chiusi Chianciano Terme – Roma, Pisa – Roma, Roma – Civitavecchia, Roma – Velletri, Roma – Albano, Roma – Frascati, Roma – Cassino, Roma – Formia – Minturno – Napoli, Roma – Nettuno, Firenze – Empoli – Siena, Firenze – Viareggio – La Spezia – Borgo Val Di Taro, Firenze – Pistoia – Lucca – Viareggio, Arezzo/Montevarchi – Prato/Montecatini, Firenze – Borgo San Lorenzo, Firenze – Faenza, Napoli – Benevento, Napoli – Sapri – Paola, Caserta – Salerno, Torre Annunziata – Napoli, Nocera Inferiore – Salerno, Roma – Boiano, Roma – Caserta – Benevento.

Il nuovo stop è legato alla fase conclusiva dell’intervento di sostituzione del cavalcaferrovia stradale ‘Ponte al Pino’, situato nel nodo ferroviario di Firenze. Il cantiere prevede la posa del nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, in un’unica soluzione. Gli operatori utilizzeranno una gru da 2.000 tonnellate, dotata di una capacità di sollevamento fino a 1.600 tonnellate, configurandosi come uno dei mezzi di sollevamento di maggiori dimensioni impiegati in Europa per tipologie di intervento analoghe. Il contesto fortemente urbanizzato in cui si svolgono le attività conferisce al cantiere un elevato grado di complessità tecnica e organizzativa. L’opera si inserisce nel programma di rinnovo e potenziamento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali del nodo di Firenze, con l’obiettivo di incrementare l’affidabilità, la durabilità e i livelli di sicurezza dell’infrastruttura.

Un rinnovato invito a tutti i cittadini toscani a verificare gli orari dei treni di interesse sui canali di acquisto di Trenitalia e sulle varie app è arrivato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Filippo Boni. “I lavori in questo punto nevralgico della rete italiana – sottolineano Giani e Boni – impattano in maniera importante su tutte le linee ferroviarie della regione, non soltanto quelle dirette verso Firenze”. “Per questo – aggiungono – anche i treni che non passeranno dal capoluogo toscano potranno essere soppressi o oggetto di modifiche”. A questo scopo, il presidente Giani e l’assessore Bonu ricordano che “sarà nuovamente fondamentale avere la consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà, oltre che per Firenze, per l’intera Toscana”.

In particolare, Giani e Boni tengono a far notare quali sono le linee che subiranno variazioni oltre alla Aretina e alla Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve. Nel dettaglio, saranno soppressi i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello, la coppia di treni Grosseto-Campiglia. Soppressa in parte anche la tratta fast Firenze-Livorno. Inoltre anticiperanno le partenze i treni Firenze SMN-Siena dalle stazioni di Firenze SMN, Firenze Rifredi e Montelupo. Mentre posticiperanno l’arrivo a Pisa e stazioni successive i treni Firenze SMN-Livorno(-Grosseto). Infine, subiranno modifiche gli orari dei treni Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze SMN.

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