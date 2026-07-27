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Cina, tifone Noul devasta la provincia del Guangdong: evacuate 800mila persone

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il tifone Noul si è abbattuto sulla città costiera di Huizhou, nella provincia del Guangdong, in Cina, portando venti violenti e piogge torrenziali che hanno allagato le strade, abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari, interrotto i trasporti e costretto all’evacuazione di oltre 801.000 residenti. Lo riporta il quotidiano Cina daily. Noul, il dodicesimo tifone dell’anno, è il primo a toccare terra nel Guangdong quest’anno. Finora, è anche il tifone più forte che abbia colpito la Cina quest’anno e il più potente ad aver interessato le aree a est dell’estuario del Fiume delle Perle nell’ultimo decennio. 

Il tifone, che ha colpito anche Hong Kong, si è abbattuto sulle città di Huizhou, Shanwei e Shenzhen, nella parte orientale del Guangdong, con forti venti e piogge torrenziali, danneggiando le infrastrutture e causando ingenti perdite economiche. Quindici delle città più colpite hanno sospeso le lezioni, i lavori di costruzione, la produzione, i trasporti e le attività commerciali per mitigare il rischio di incidenti e vittime. Le autorità hanno inoltre ordinato a tutti i lavoratori offshore di rientrare a terra e hanno imposto ai pescherecci di cercare riparo a partire da sabato. Più di 801.000 residenti che vivevano in zone basse sono stati evacuati prima dell’arrivo del tifone. Misure di emergenza sono state attivate in 135 distretti e contee nelle 19 città a livello di prefettura della provincia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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