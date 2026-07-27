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Incendi sul Gargano, fiamme domate. Sindaco di Peschici: “Turisti rientrati nelle strutture”

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(Adnkronos) – Sono stati domati ieri in tarda serata, anche se l’attenzione resta alta per una possibile e riattivazione, gli incendi che ieri hanno devastato le colline tra Peschici e Vieste, nel Gargano, in provincia di Foggia.  

“Si comunica a tutti i cortesi concittadini e ai gentili ospiti che la situazione è sotto controllo”, ha scritto il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo. Ieri hanno operato due elicotteri e quattro canadair, oltre a vigili del fuoco, operatori dell’Arif, Agenzia regionale opere irrigue e forestali e squadre di volontari.  

“Tutte le strutture sono in sicurezza e gli ospiti che si sono allontanati sono ritornati nelle strutture che difatti non sono mai state mai evacuate”, ha spiegato il primo cittadino. Ieri alcuni turisti sfollati dalle spiagge erano stati portati in alcune scuole. Le strutture turistiche sono state presidiate nella notte proprio per tenere la situazione sotto controllo. Stamane sono riprese le operazioni di bonifica con aerei ed elicotteri. “Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, abitazioni e strutture ricettive, se non all’inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico – ambientale costituito dai nostri boschi”, ha evidenziato D’Arenzo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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