Ascolti tv, ‘Brennero’ vs Grande Fratello: Rai 1 in testa

(Adnkronos) –

Rai1 con ‘Brennero’ si aggiudica la prima serata televisiva di lunedì 7 ottobre. Con uno share pari al 16,2%, l’ultima puntata della fiction con Matteo Martari è stata vista da 2.782.000 spettatori. Secondo posto sul podio per Canale 5 che con il ‘Grande Fratello’ ha conquistato 2.293.000 spettatori registrando uno share del 18.5%. Italia1 con ‘Lucy’ è stato invece la scelta di 1.040.000 spettatori per uno share al 6.4%, guadagnando la terza posizione della serata. Fuori dal podio con il 5,2% di share rai2 ‘Lo Spaesato’, il comedy show condotto da Teo Mammucari, che ha registrato un totale di 897.000 spettatori. A seguire, La7 con lo Speciale TgLa7 dedicato alla situazione in Medio Oriente ha tenuto davanti allo schermo 840.000 spettatori, totalizzando uno share del 4.5%. Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ è stato la scelta di 801.000 spettatori (share al 5.7%), mentre Rai3, che ieri trasmetteva la seconda puntata di ‘Lo Stato delle Cose’, ha intrattenuto 631.000 spettatori facendo registrare il 4% di share. Si aggiudica il primo posto sul podio nell’access prime time ancora una volta Stefano De Martino che continua a brillare con ‘Affari Tuoi’ su Rai1: 5.687.000 spettatori con uno share del 26.2%. Su Canale 5 con un totale di 2.853.000 spettatori ‘Striscia la Notizia’ registra il 13.1% di share. Sul fronte dell’informazione televisiva serale, la sfida è vinta dal tg1, che nell’edizione delle 20 incassa un ascolto medio di 4.451.000 telespettatori e il 22.4% di share. Segue a ruota il tg5, scelto da 4.025.000 utenti (share del 20.1%). Sempre alle ore 20, il tg La7 diretto da Enrico Mentana è stato visto da 1.591.000 spettatori realizzando il 7.9% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)