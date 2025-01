Atalanta-Sturm Graz: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Dopo la cocente sconfitta interna contro il Napoli, la Dea affronta lo Sturm Graz al Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini, nella penultima giornata della massima competizione europea, vanno a caccia di tre punti che sarebbero fondamentali per certificare i playoff e provare a puntare le prime otto posizioni, che permetterebbero di accedere direttamente agli ottavi di finale. L’Atalanta al momento ha 11 punti, a -3 dall’ottavo posto, mentre lo Sturm Graz è fermo a 3. La sfida tra Atalanta e Sturm Graz è in programma oggi, martedì 21 gennaio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Sturm Graz (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. All. Saumel Atalanta-Sturm Graz sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)