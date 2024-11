Atp Finals, Fritz batte Medvedev nel match d’apertura

(Adnkronos) – Taylor Fritz vince l’incontro inaugurale delle Atp Finals. Lo statunitense, numero 6 del mondo, supera il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 22 minuti. Stasera alle 20.30 sempre per il gruppo intitolato a Ilie Nastase in campo l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, opposto all’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)