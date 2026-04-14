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Attacco hacker contro Booking, rubati dati su prenotazioni: scatta avviso agli utenti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Attacco hacker contro Booking.com, una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi. L’azienda che è stata fondata nel 1996 ad Amsterdam, in Olanda, infatti, ha subito un furto di dati.  

“Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”, spiega Booking. “Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla. Abbiamo inoltre aggiornato il codice Pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti”, spiega l’azienda che si occupa di circa 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. La società che è intervenuta “tempestivamente” ribadisce che “in Booking.com, la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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